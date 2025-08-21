edición general
Ataque a helicóptero de la Policía de Colombia deja al menos 12 muertos en Antioquia, según autoridades

El hecho ocurrió mientras la aeronave apoyaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en la zona. La Policía Nacional de Colombia dijo que al menos 12 efectivos murieron. En un principio, no estaba claro quién estaba detrás del ataque. Más temprano, en un tuit, Petro relacionó el ataque con la incautación de 1,5 toneladas de cocaína en Urabá, y apuntó inicialmente al Clan del Golfo. Luego atribuyó el hecho al Frente 36 del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.

mosfet #1 mosfet
Yo creo que aquí, como en México, el estado tiene menos recursos que los propios delincuentes, con lo que la lucha es desigual y sólo llevan las de perder. No le veo solución a menos que se creen cooperaciones internacionales.
Dr.Who #2 Dr.Who *
#1 el vecino norteño rico en armas.... aporta muchos recursos a tus enemigos cuando no doblas la cerviz.

Si Petro quiere parar la oleada de terrorismo debe claudicar ante don dorito y venderle el país barato.
mosfet #3 mosfet
#2 Pero eso tampoco tiene mucho sentido, aportar recursos a los cárteles? si se supone que deberían luchar juntos contra el narco.
Dr.Who #4 Dr.Who
#3 se supone.
Yuiop #5 Yuiop
Clan del Golfo, ¿a qué os suena?
