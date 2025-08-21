Ataque a helicóptero de la Policía de Colombia deja al menos 12 muertos en Antioquia, según autoridades

El hecho ocurrió mientras la aeronave apoyaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en la zona. La Policía Nacional de Colombia dijo que al menos 12 efectivos murieron. En un principio, no estaba claro quién estaba detrás del ataque. Más temprano, en un tuit, Petro relacionó el ataque con la incautación de 1,5 toneladas de cocaína en Urabá, y apuntó inicialmente al Clan del Golfo. Luego atribuyó el hecho al Frente 36 del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.