4
meneos
3
clics
Asturias logra «revertir el declive»: la industria y los trabajadores extranjeros
Asturias logra «revertir el declive»: la industria y los trabajadores extranjeros. Un estudio de Funcas resalta que la comunidad esquiva la caída demográfica y mejora sus expectativas económicas
asturias
inmigración
empleo
decluve
4
0
0
63
actualidad
63
#2
Antipalancas21
Pues según se puso ayer en otra noticia, esto no es verdad, se va la gente y no vuelve porque no pagan bien y no hay trabajo.
www.meneame.net/story/salir-asturias-trabajo-implica-mayor-aumento-sal
0
20
#1
tul
menos mal que vienen porque desde luego con los cortitos que votan a babascal el rey de los vagos lo unico que se puede revertir es el buen gusto y el saber estar.
0
16
