edición general
2 meneos
7 clics
De Asturias a Italia: la ovetense que conquistó los canales de Venecia a bordo de su góndola

De Asturias a Italia: la ovetense que conquistó los canales de Venecia a bordo de su góndola

María Zarzuela se convirtió en la primera mujer en participar en una regata de gondoleros

| etiquetas: venecia , góndola
2 0 0 K 24 ocio
sin comentarios
2 0 0 K 24 ocio

menéame