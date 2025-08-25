Asturias, la cuarta región más envejecida de Europa, será la que más en 5 años

El Principado de Asturias, la actual cuarta región de Europa con la población más envejecida, será la que más dentro de cinco años. Así lo reflejan las últimas predicciones demográficas de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). De esta forma, la región se consolida como uno de los territorios más envejecidos del continente y, según las proyecciones, pasará a liderar el ranking europeo de envejecimiento en apenas un lustro si no se toman medidas antes en materia de natalidad.