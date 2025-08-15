Asturias se achicharra y pulveriza sus records históricos: 42,9 grados en Mieres y 41,2 en Oviedo

El anterior récord de la región se había producido el 16 de julio de 2022, con 41,4 grados en Baíña (Mieres). os pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se han cumplido. Asturias está registrando hoy viernes un récord histórico de temperaturas. El calor está azotando a Asturias como nunca antes lo había hecho. Numerosas localidades de la región están registrando temperaturas sin precedentes. Según los datos de la AEMET actualizados a las 16.42 horas, la máxima del Principado hasta el momento se ha registrado en Baíña (Mieres)