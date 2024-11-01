edición general
El asombroso coste de perder el mercado armamentístico europeo | 8 meses después - Naval SURGE

Desde la victoria electoral de Donald Trump, Europa ha excluido discreta pero decisivamente a los constructores navales estadounidenses del mercado naval. Tan solo el año pasado, los gobiernos europeos adjudicaron contratos por decenas de miles de millones de euros a astilleros nacionales y europeos, dejando al margen a empresas estadounidenses como Lockheed Martin, Huntington Ingalls y General Dynamics. Este vídeo explora el auge de la industria naval europea: submarinos, fragatas, destructores, corbetas, muelles para helicópteros de desembar

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Supongo que en el resto de cosas tendrá razon ... pero España lleva construyendo sus propios barcos desde hace como 50 años por lo menos, no ha cambiado.

Bueno, lo que si ha cambiado es el estudio del portaaviones CATOBAR y los posibles aviones navales europeos (no necesariamente Rafale)
Khadgar #10 Khadgar
No pasa nada, seguro que Trump soluciona esto con... más aranceles o algo. xD
reivaj01 #7 reivaj01
#5 Es más kafkiano que eso.
El tratado no habla de gastos de estado(que también), habla de gastos de empresas, por ejemplo para comprar energía.
¿Quién es la Borderline para obligar a una empresa a comprar algo? Pero es que además si así lo hiciera, gran cantidad de acciones de esas empresas están en manos de fondos buitre de USA.
Por si esto fura poco, en la misma negociación, el naranjito ya adelantó el futuro arancel (35%) por no cumplir el acuerdo.
WcPC #2 WcPC
No sé, lo que dice este vídeo se contradice con las cosas que he leído anteriormente sobre el tratado que ha firmado Europa con USA.
reivaj01 #4 reivaj01
#2 El tratado firmado no tiene ni pies ni cabeza, y aunque lo tuviese, por la tontería de los aranceles y alguna que otra gañanada del zanahorio, su palabra no tiene valor alguno, así que, en realidad, es como si no hubiese nada firmado.
WcPC #5 WcPC
#4 Espero que sea cierto.
La verdad es que Vorder liner no tiene potestad ninguna para firmar un tratado sobre en que se van a gastar y en que no los distintos estados de la UE.
#9 Kalandraka125
#5 Mi hermana está bastante al tanto de esto y es lo que sostiene: Que ha firmado cosas para las que no tiene capacidad con la idea de que todo quede empantanado en recursos y burocracias a la vez que Trump sale de la habitación sintiendo que el habla y los demás obedecen, cuando en realidad le dan la razón como a los locos y a los borrachos. No lo sé.
Artillero #3 Artillero
no vamos a tener portaaviones catobar en la vida. Y desarrollar una versión naval del Eurofighter o del grippen nos la comemos económicamente nosotros solos...
Italia y reino unido, que tienen mayor porcentaje de pib en defensa, no tienen estos portaaviones.
Son muchos más caros de operar, necesitan una tripulación muchísimo más grande y puedes hipotecar el resto de tu flota por tenerlo.
azathothruna #6 azathothruna
Nunca entendi por que venden armas.
La industria armamentistica no tiene sentido para mi.
Es como vender una pistola al enemigo que matara a tu hijo
#8 Joaker
#6 Porque es un negocio muy lucrativo. No hay mas misterio.
