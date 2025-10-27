La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica exige la retirada de todas las exaltaciones al rey emérito Juan Carlos I

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha dirigido un escrito a la Secretaría de Estado de Memoria en la que exige la retirada del nombre del rey emérito de calles, edificios y espacios públicos "en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática". "Es evidente que Juan Carlos de Borbón fue un dirigente del franquismo y, por tanto, debe cumplirse la ley que declara como elementos contrarios a la memoria democrática la exaltación de dirigentes de la dictadura", explica Emilio Silva, presidente de esta asociación.
Junio de 1978 cuando se voto a favor de la monarquía por las cortes constituyentes
Octubre de 1978 cuando se voto la constitución globalmente por estar
Diciembre de 1978 cuando se votó en referéndum
Y a partir de ahí en cada una de las elecciones generales donde ningún partido con propuestas de cambio ha ganado una mayoría ni tan siquiera las elecciones
De Juan Carlos de Borbón habla la denuncia pero las calles están a nombre de Juan Carlos I nombre que solo tuvo a partir del 22 de noviembre de 1975 ya muerto Franco. Y podría haberse puesto Alfonso XIV. O Juan III ¿o IV? por eso se puso compuesto para no tener lío con su padre
Democráticamente debería ser expulsado
