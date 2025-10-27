edición general
14 meneos
18 clics
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica exige la retirada de todas las exaltaciones al rey emérito Juan Carlos I

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica exige la retirada de todas las exaltaciones al rey emérito Juan Carlos I

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha dirigido un escrito a la Secretaría de Estado de Memoria en la que exige la retirada del nombre del rey emérito de calles, edificios y espacios públicos "en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática". "Es evidente que Juan Carlos de Borbón fue un dirigente del franquismo y, por tanto, debe cumplirse la ley que declara como elementos contrarios a la memoria democrática la exaltación de dirigentes de la dictadura", explica Emilio Silva, presidente de esta asociación.

| etiquetas: armh , exige , retirada , juan carlos i , rey emérito , emilio silva
12 2 0 K 121 actualidad
12 comentarios
12 2 0 K 121 actualidad
mr_b #5 mr_b *
#3 Desde luego que molesta. Desde luego que molesta que el jefe del Estado haya sido puesto por un dictador y su sucesor lo sea por herencia y no por sufragio. Pues claro que molesta, Somozano. Igual que molesta que le pongamos nombres a calles en honor de un rey no electo puesto por un…   » ver todo el comentario
3 K 54
#7 Somozano
#5 refrendado por los representantes del pueblo en 1978 tres veces de forma democracia
Junio de 1978 cuando se voto a favor de la monarquía por las cortes constituyentes
Octubre de 1978 cuando se voto la constitución globalmente por estar
Diciembre de 1978 cuando se votó en referéndum
Y a partir de ahí en cada una de las elecciones generales donde ningún partido con propuestas de cambio ha ganado una mayoría ni tan siquiera las elecciones
0 K 6
mr_b #9 mr_b *
#7 Revisa el vídeo que te he pasado en el comentario, porque si la elección de la constitución estaba viciada, el "elegido democráticamente" se te cae a pedazos.

Estas cosas que cuentas aquí ya no cuelan. Ahórranos tiempo a todos, porfa.
2 K 34
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
Y a su hijo Felipe también.

¡Viva la republica!
3 K 42
#3 Somozano
#2 Debe de molestar que Felipe el breve lleva ya más tiempo de rey que la duración de las dos repúblicas juntas
0 K 6
mr_b #8 mr_b
#6 Para nada. Pero hay que tener en cuenta para qué has venido aquí.
1 K 26
#10 Somozano
el que pueda hacer que haga
Me paga Chema
0 K 6
#11 Somozano
Y todas las elecciones posteriores en las que nunca se ha cambiado también?

Por otro lado estos son demasiado tontos para entender que en una monarquía un monarca tiene dos nombres
El privado y el regio
Alberto de Windsor subió al trono británico como Jorge VI en 1936
En casa seguía siendo Bertie pero para la historia es Jorge VI
De Juan Carlos de Borbón habla la denuncia pero las calles están a nombre de Juan Carlos I nombre que solo tuvo a partir del 22 de noviembre de 1975 ya muerto Franco. Y podría haberse puesto Alfonso XIV. O Juan III ¿o IV? por eso se puso compuesto para no tener lío con su padre
0 K 6
#1 Somozano
Esas calles no están puestas como dirigente del franquismo si no por sus décadas como rey constitucional
Venga, a pastar al campo y a comerse flores
De lis
1 K -4
mr_b #4 mr_b
16 días lleva este sujeto aquí → #1
0 K 16
#6 Somozano
#4 Diciendo cosas que no nos gustan
Democráticamente debería ser expulsado
0 K 6
#12 lamarisevadecañas
#1 décadas esquimando a la población como rey, cargo que ocupa por elección de un dictador y validado por una constitución viciada que imponía su seguimiento en el cargo.
Cuando termines de pastar avisas
0 K 10

menéame