La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica exige la retirada de todas las exaltaciones al rey emérito Juan Carlos I

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha dirigido un escrito a la Secretaría de Estado de Memoria en la que exige la retirada del nombre del rey emérito de calles, edificios y espacios públicos "en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática". "Es evidente que Juan Carlos de Borbón fue un dirigente del franquismo y, por tanto, debe cumplirse la ley que declara como elementos contrarios a la memoria democrática la exaltación de dirigentes de la dictadura", explica Emilio Silva, presidente de esta asociación.