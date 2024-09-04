La Asociación Española de la Pirotecnia pide a las autoridades que eviten la suspensión arbitraria de espectáculos pirotécnicos pese la ola de incendios

La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO), debido a la oleada de incendios que en los últimos días han asolado nuestro país, ha detectado un creciente número de cancelaciones de espectáculos pirotécnicos por parte de las autoridades municipales que, si bien “pueden entenderse por la presión social y política que ha adquirido el asunto”, a su entender, ”contravienen la vigente legislación en la materia”. La pirotecnia es una actividad regulada de forma estricta y profusa, por lo que AEPIRO entiende que la ejecución de los espectáculos...
| etiquetas: españa , pirotecnia , asociación , suspensión , espectáculos , incendios
Es una tecnología muy nueva no es fácil pero se está avanzando mucho. Me parece bastante mejor que explotar productos químicos en el aire para seguir haciendo corazoncitos, caras y poco más.
He sido muchos años diaple y me gusta una carrucha más que a un tonto un lapiz.
Pero yo viendo el récord que se clavaron en Shenzen prefiero invertir en drones antes que en carruchas.
POR FAVOR, no seáis populistas, que sí que queda muy bien ahora con lo que está pasando, pero también hay que ser sensato.
Es normal que pidan que no sean arbitrarias. Si se suspende algún espectáculo que sea por motivos razonables.
Tampoco se pide que se cierren piscinas cuando hay ahogamientos en alguna.
Por otro lado, normal que lo pidan tambien... en zonas donde no hay incendios ni motivo para que los haya.
Es como si la asociacion de la navaja de Albacete pidiera que no se prohibiera la venta de navajas pese a que hay un repunte de machetazos.
elpais.com/espana/2025-03-06/una-persona-desaparecida-y-cuatro-heridos
www.noticiasdealava.eus/alava/2024/09/04/explosion-pirotecnia-valecea-
www.antena3.com/noticias/mundo/panico-tienda-pirotecnia-explosion-fueg
En Elche mismamente hubo, antes de pandemia creo recordar, un caso en el que murio un trabajador a la hora de encender la traca gorda de las fiestas.