·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9082
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
8164
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7549
clics
¿Ya nadie se acuerda?
7307
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
5433
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
más votadas
491
"Pide siete años de correos de Begoña Gómez, pero que nadie lo llame investigación prospectiva”: Aimar Bretos, sobre la última orden del juez Peinado
590
La Junta de Andalucía gastó más de 19.000 euros de dinero público en el viaje de Juanma Moreno a Polonia para ver la final del Real Betis en Conference League
531
Palestina gana la etapa de la Vuelta a España
407
Los corredores piden a Israel Premier-Tech que abandone la Vuelta a España [ENG]
358
El presentador de El Larguero cargó duramente contra las diferentes organizaciones deportivas mundiales tras lo ocurrido en La Vuelta
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
142
clics
Una asociación catalana sionista niega el genocidio con el argumento más absurdo: "¿No te parece extraño?"
Una asociación catalana sionista niega el genocidio con el argumento más absurdo: "¿No te parece extraño?"
|
etiquetas
:
genocidio
,
israel
,
catalunya
,
sionismo
14
3
0
K
200
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
0
K
200
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
txepel
"¿No te das cuenta de que si hubiera un genocidio los primeros en querer detenerlo serían los propios “genocidados. Es el primer genocidio de la historia en el cual los “genocidados” no hacen nada por pararlo. ¿No te parece extraño? ¿O qué te inventarás para refutar esto?"
Ya lo hacen y lo llamáis terrorismo.
8
K
96
#2
ewok
*
#1
Y de paso, están casi criminalizando a las víctimas de la Shoah, como si no quisieran pararlo (o acaso hicieron algo que tuviera algún efecto para evitar que matasen a millones de judíos?), como si alguien quisiera estar a propósito en esa situación.
1
K
24
#6
skaworld
#1
#2
Rendios ante la evidencia, su logica es irrefutable, los palestinos se estan matando ellos solos, esta poniendo en marcha el argumento Nelson
youtu.be/AzzahoJMg0U?si=Y7k24eIkyNP0VGcu
2
K
34
#7
oceanon3d
#1
No se que esta tardando en gobierno el denunciarlos por un delito de odio.
hdp
2
K
40
#10
daniMate
#1
curioso que un judío esgrima semejante argumento digno de los negacionistas del holocausto.
No recuerdo yo ver imágenes de la potente resistencia judía a ser deportados de los guetos y si hay miles de imágenes y archivos de judíos colaborando con los nazis para hacer listados y dar información a la SS de todos los judíos.
En casa ciudad se instauraron embajadas judías, formadas por los judíos más relevantes (bajo la promesa de son sufrir ellos mismos daño) y tenían la función de listar nombres, hacer registros y enviar las cartas de deportación.
Así que , puesto que no hubo ninguna resistencia judía al nacismo y si mucho colaboracionismo, debe ser que no hubo deportaciones forzadas no exterminio
0
K
10
#4
Hombre_de_Estado
Sólo le faltó "argumentar":
"Qué vueltas da la vida, ¿pero qué haces tú aquí?
¿Es que ya no te acuerdas?, nos vimos en Berlín'
2
K
45
#5
Albarkas
Entonces ¿No hubo genocidio en los años 30 y 40 en europa?
Porque la mayoría de las víctimas eran civiles indefensos y no se organizaron para evitar el exterminio.
Vaya nivel, Maribel
2
K
42
#9
victorjba
¿Hay algún sionista que no sea un hijo de la grandísima puta?
1
K
23
#3
pitercio
*
Propaganda asquerosa.
1
K
21
#8
DarthMatter
*
Ese mismo argumento sirve para el 'supuesto' holocausto contra los judíos.
... los primeros en querer detenerlo serían los propios gaseados
y carbonizados
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
K
18
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ya lo hacen y lo llamáis terrorismo.
youtu.be/AzzahoJMg0U?si=Y7k24eIkyNP0VGcu
hdp
No recuerdo yo ver imágenes de la potente resistencia judía a ser deportados de los guetos y si hay miles de imágenes y archivos de judíos colaborando con los nazis para hacer listados y dar información a la SS de todos los judíos.
En casa ciudad se instauraron embajadas judías, formadas por los judíos más relevantes (bajo la promesa de son sufrir ellos mismos daño) y tenían la función de listar nombres, hacer registros y enviar las cartas de deportación.
Así que , puesto que no hubo ninguna resistencia judía al nacismo y si mucho colaboracionismo, debe ser que no hubo deportaciones forzadas no exterminio
¿Es que ya no te acuerdas?, nos vimos en Berlín'
Porque la mayoría de las víctimas eran civiles indefensos y no se organizaron para evitar el exterminio.
Vaya nivel, Maribel
... los primeros en querer detenerlo serían los propios gaseados y carbonizados
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------