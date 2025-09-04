edición general
Una asociación catalana sionista niega el genocidio con el argumento más absurdo: "¿No te parece extraño?"

| etiquetas: genocidio , israel , catalunya , sionismo
#1 txepel
"¿No te das cuenta de que si hubiera un genocidio los primeros en querer detenerlo serían los propios “genocidados. Es el primer genocidio de la historia en el cual los “genocidados” no hacen nada por pararlo. ¿No te parece extraño? ¿O qué te inventarás para refutar esto?"

Ya lo hacen y lo llamáis terrorismo.
ewok #2 ewok *
#1 Y de paso, están casi criminalizando a las víctimas de la Shoah, como si no quisieran pararlo (o acaso hicieron algo que tuviera algún efecto para evitar que matasen a millones de judíos?), como si alguien quisiera estar a propósito en esa situación.
skaworld #6 skaworld
#1 #2 Rendios ante la evidencia, su logica es irrefutable, los palestinos se estan matando ellos solos, esta poniendo en marcha el argumento Nelson

youtu.be/AzzahoJMg0U?si=Y7k24eIkyNP0VGcu
oceanon3d #7 oceanon3d
#1 No se que esta tardando en gobierno el denunciarlos por un delito de odio.

hdp
#10 daniMate
#1 curioso que un judío esgrima semejante argumento digno de los negacionistas del holocausto.

No recuerdo yo ver imágenes de la potente resistencia judía a ser deportados de los guetos y si hay miles de imágenes y archivos de judíos colaborando con los nazis para hacer listados y dar información a la SS de todos los judíos.

En casa ciudad se instauraron embajadas judías, formadas por los judíos más relevantes (bajo la promesa de son sufrir ellos mismos daño) y tenían la función de listar nombres, hacer registros y enviar las cartas de deportación.

Así que , puesto que no hubo ninguna resistencia judía al nacismo y si mucho colaboracionismo, debe ser que no hubo deportaciones forzadas no exterminio
#4 Hombre_de_Estado
Sólo le faltó "argumentar": "Qué vueltas da la vida, ¿pero qué haces tú aquí?
¿Es que ya no te acuerdas?, nos vimos en Berlín'
#5 Albarkas
Entonces ¿No hubo genocidio en los años 30 y 40 en europa?
Porque la mayoría de las víctimas eran civiles indefensos y no se organizaron para evitar el exterminio.
Vaya nivel, Maribel
victorjba #9 victorjba
¿Hay algún sionista que no sea un hijo de la grandísima puta?
pitercio #3 pitercio *
Propaganda asquerosa.
DarthMatter #8 DarthMatter *
Ese mismo argumento sirve para el 'supuesto' holocausto contra los judíos. ;)
... los primeros en querer detenerlo serían los propios gaseados {0x1f480} y carbonizados {0x1f525}
