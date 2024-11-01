edición general
Asociación de abogados alemanes presenta cargos penales contra Merz y su predecesor Scholz por complicidad con el genocidio de Gaza [DE]

Asociación de abogados alemanes presenta cargos penales contra Merz y su predecesor Scholz por complicidad con el genocidio de Gaza [DE]

Un grupo de abogados alemanes ha presentado cargos penales este viernes contra el canciller Friedrich Merz, el ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, y otros políticos destacados. En una conferencia de prensa en Berlín, Nadija Samour, del Centro Europeo de Apoyo Legal (ELSC), afirmó que los cargos también afectan al excanciller Olaf Scholz y a la exministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock. "El genocidio del pueblo palestino se ha transmitido en directo durante casi dos años. Ha llegado el momento de la justicia"

capitan__nemo #5 capitan__nemo *
Denuncia contra políticos del gobierno por exportaciones de armas para el genocidio de Gaza por parte de Israel

A pesar de las advertencias internacionales, Alemania siguió autorizando exportaciones de armas a Israel. Ahora, juristas exigen consecuencias. Acusan al canciller Merz, al ministro de Exteriores Wadephul y a otros políticos de complicidad en el genocidio en Gaza.

Un grupo de abogados alemanes presentó el viernes una denuncia penal contra el canciller federal

…   » ver todo el comentario
3 K 69
Dr.Who #6 Dr.Who
#5 Mercí
2 K 53
Gry #1 Gry
Que alegue que cumplía órdenes :troll:
4 K 68
sotillo #2 sotillo
#1 Creo que hay una ley que obliga, por esto nadie quiere reconocer el genocidio y hablan, en el mejor de los casos de masacre
2 K 36
cocolisto #3 cocolisto
Unos merecen un Nobel y los denunciados un Núremberg.
1 K 34
Dr.Who #4 Dr.Who *
#3 Si el Nóbel no fuese una patraña, lo merecería alguien como Albanese, pero antes se lo daría a título postumo al pueblo de Gaza y que lo recoja ese profesor de música que trata de no perder la razón en ese infierno genocida y sigue dando clases para mantener el ánimo de cuantos chavales sea posible y que así no piensen sólo en que pueden morir mañana junto con sus familias. También podría subir a recogerlo cualquiera de los médicos o periodistas que se ponen en riesgo sus vidas cada día sin descanso por salvar las de otros, por ejemplo

Pero siendo lo que es el nóbel, o eso en que lo hán convertido, mejor que sigan dándoselo a criminales para blanquear sus mierdas.
1 K 34
cocolisto #7 cocolisto
#4 Sólo era una forma de hablar.Pero parte de razón tienes.
1 K 34
Dr.Who #8 Dr.Who
#7 te he entendido, era una reflexión mia. :hug:
0 K 14

