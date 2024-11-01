Asociación de abogados alemanes presenta cargos penales contra Merz y su predecesor Scholz por complicidad con el genocidio de Gaza [DE]

Un grupo de abogados alemanes ha presentado cargos penales este viernes contra el canciller Friedrich Merz, el ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, y otros políticos destacados. En una conferencia de prensa en Berlín, Nadija Samour, del Centro Europeo de Apoyo Legal (ELSC), afirmó que los cargos también afectan al excanciller Olaf Scholz y a la exministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock. "El genocidio del pueblo palestino se ha transmitido en directo durante casi dos años. Ha llegado el momento de la justicia"
| etiquetas: alemania , complicidad , israel , genocidio de gaza , denuncia , merz
A pesar de las advertencias internacionales, Alemania siguió autorizando exportaciones de armas a Israel. Ahora, juristas exigen consecuencias. Acusan al canciller Merz, al ministro de Exteriores Wadephul y a otros políticos de complicidad en el genocidio en Gaza.
