Así es la vida de Federico, el asturiano de 93 años que vive en el bosque sin electricidad: «Me quitan el agua para llenar piscinas»

El canal de YouTube hilux_aventura ha publicado un vídeo en el que se puede observar cómo es la vida rural de un hombre en un pueblo abandonado en el Principado. (Guerra civil)En una de estas conversaciones, el asturiano llega a asegurar que «valía más la pena» que hubiesen matado a uno de sus vecinos un año antes que la posterior tortura que sufrió cuando fue capturado al año siguiente. Sobre el conflicto, Federico aseguró que «fue muy malo para todos» y afirma que lo peor de todo es «destacarse» en él. «Quien quiera una escalera, que vaya y..