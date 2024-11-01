Así son los Dani  

Un duro y gratificante viaje a la isla de Papúa y Nueva Guinea para conocer a la Tribu Dani, una de las últimas tribus que mantiene sus costumbres y su modo de vida ancestral que choca profundamente con las experiencias y cultura del viajero. Los individuos de la Tribu Dani se caracterizan por llevar unas decoraciones muy llamativas y escasas. Gran parte del cuerpo no está cubierto. Los hombres llevan una especie de cono que cubre el pene sujeto con unos hilitos en forma de tanga. Las plumas y los cuernos de marfil son los objetos decorativos.