Así opera el grupo ruso de cibercrimen 'Renaissance Spider', "uno de los más complejos y peligrosos" que amenazan a Europa

"Renaissance Spider, con origen en Rusia, es uno de los grupos más complejos y peligrosos que hay" en el ámbito de las ciberamenazas que acechan tanto a España como a otros países europeos, y se sitúa "en la intersección entre el cibercrimen y la actividad estatal". Así lo puso de manifiesto Miguel Ángel de Castro, especialista en seguridad de la información en la multinacional estadounidense especializada en ciberseguridad CrowdStrike, durante su intervención en las Jornadas STIC 2025 organizadas por el Centro Criptológico Nacional del CNI.