edición general
5 meneos
23 clics
Así opera el grupo ruso de cibercrimen 'Renaissance Spider', "uno de los más complejos y peligrosos" que amenazan a Europa

Así opera el grupo ruso de cibercrimen 'Renaissance Spider', "uno de los más complejos y peligrosos" que amenazan a Europa

"Renaissance Spider, con origen en Rusia, es uno de los grupos más complejos y peligrosos que hay" en el ámbito de las ciberamenazas que acechan tanto a España como a otros países europeos, y se sitúa "en la intersección entre el cibercrimen y la actividad estatal". Así lo puso de manifiesto Miguel Ángel de Castro, especialista en seguridad de la información en la multinacional estadounidense especializada en ciberseguridad CrowdStrike, durante su intervención en las Jornadas STIC 2025 organizadas por el Centro Criptológico Nacional del CNI.

| etiquetas: grupo , ruso , cibercrimen , renaissance , spider , asi , opera
4 1 1 K 61 tecnología
4 comentarios
4 1 1 K 61 tecnología
emmett_brown #1 emmett_brown *
Y en qué intersección se sitúa la invasión de Venezuela? Entre la piratería y el terrorismo de Estado?

Sacar esto hoy. Anda y que se vayan a cagar.
6 K 73
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Una cosa es diferente a la otra, no compares.
0 K 20
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
#1 La maquinaria de la propaganda no se para nunca
0 K 8
Bilardezz #4 Bilardezz
Espera, lo está diciendo la companía de antivirus en la nube que por una actualización mal hecha tiró la producción de miles de empresas de todo tipo el año 2024, que venga a hablar de protección contra piratas con u historial.. cualquier otra firma con un incidente así estaría hundida en la miseria y quebrada.
1 K 13

menéame