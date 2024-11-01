Así se movía el vehículo anfibio soviético de aspecto extraterrestre ZIL PKU 1  

El vehículo ZIL PKU-1, creado en 1965, consiguió ganar popularidad durante sus pruebas. Sin embargo, el modelo no llegó a producirse en serie. El motivo era una característica negativa de sus orugas con cojines de aire, que arrastraban algas y hierba en su armazón, lo que hacía que el vehículo se ralentizase significativamente después de 50-60 km de recorrido. Si dejamos este detalle a un lado, hay que destacar que el motor de la máquina le permitía hacer frente a los obstáculos a una velocidad impresionante para su época.