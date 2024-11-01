Así se juzga a una dictadura: entrevista a un juez de las Juntas argentinas

“Todos en pie”. Con estas palabras, en una sala repleta y compartida por víctimas y verdugos, el 9 de diciembre de 1985 comenzó la lectura de una de las sentencias judiciales más relevantes de la historia de Argentina. Por primera vez en el mundo, un tribunal civil juzgaba los crímenes cometidos por una dictadura militar, todo un hito para la justicia internacional. En aquella sala de Buenos Aires se pondrían los cimientos de algo que hoy se da por hecho, que los crímenes de Estado no prescriban.