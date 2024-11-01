·
Así funciona tras las cámaras el ecosistema de medios ultras que sostiene la realidad alternativa de Trump
Se ha encargado de hacer un hueco en la sala de prensa para todos esos podcasters y new media ultraconservadores que han crecido al albor del trumpismo.
trump
medios ultra
ruedas de prensa
#1
Verdaderofalso
Me han entrevistado?
puedo dar mucha información
1
K
40
#2
Grahml
#1
Ya que les haces buen seguimiento a la secta esta
¿Por casualidad no sabrás dónde fue este evento?
Al Miller se ven las lorzas salirsele del minichaleco y a la otra también tiene "puntos" destacables.
Foto cómica donde las haya.
1
K
27
#3
Escafurciao
#2
nos está quedando un mundo de lo más mono.
0
K
7
#4
oyisti
Entiendo por donde va el artículo pero me llama la atención los números
"El pódcast Bannons War Room de Steve Bannon, que ahora es un referente dentro de la extrema derecha y que también cuenta con su propia reportera en la Casa Blanca, Natalie Winters,(...) cuenta con 19.000 subscriptores y su cuenta en Instagram tiene 221.000 seguidores."
Para la población de EEUU son números un poco pobres, ¿no? Y dando por hecho que son personas y no granjas de bots.
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
