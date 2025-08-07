edición general
3 meneos
42 clics
Así funciona Bitchat, el nuevo WhatsApp que no necesita internet ni números de teléfono

Así funciona Bitchat, el nuevo WhatsApp que no necesita internet ni números de teléfono

La app creada por Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter, permite enviar mensajes cifrados mediante Bluetooth sin conexión a internet, sin registros y sin compartir datos personales. Esa es la premisa de Bitchat, la nueva aplicación de mensajería, La app fue lanzada oficialmente el pasado 28 de julio en la AppStore de Apple, y por ahora solo está disponible para dispositivos con iOS 16 en adelante, incluyendo iPhone, iPad o Mac.

| etiquetas: bitchat , jack dorsey , bluetooth , internet , app
3 0 0 K 31 tecnología
1 comentarios
3 0 0 K 31 tecnología
angeloso #1 angeloso *
No suena demasiado revolucionaria, por ser educado.
0 K 12

menéame