Así fue el «Vietnam» de Egipto: napalm y armas químicas contra las tribus yemenís

EEUU no fue el único país que, a caballo entre los años sesenta y setenta, intervino militar y directamente en otro apoyando a uno de los bandos inmersos en un conflicto civil. Si los estadounidenses se enfangaron en el conflicto vietnamita, Egipto lo hizo en Yemen del Norte de 1962 a 1970 y con resultados igual de malos, hasta el punto de que los historiadores se refieren a aquel episodio como un "Vietnam" egipcio y opinan que pudo pasarle factura en la Guerra de los Seis Días contra Israel. Fue en la Guerra Civil de Yemen del Norte.