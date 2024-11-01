edición general
Así se derrumbó el riesgo país de Venezuela en el primer día con Maduro fuera del poder

Los bonos venezolanos tuvieron una fuerte reacción positiva tras el encarcelamiento de Nicolás Maduro, lo que llevó al riesgo país a caer 3.776 puntos en apenas una jornada bursátil. Si bien Venezuela mantiene el mayor diferencial soberano y sus bonos continúan en situación de impago, algunos inversores con mayor apetito por el riesgo han empezado a tomar posiciones en deuda venezolana desde 2025, apostando a un eventual cambio de régimen.

ipanies
Las ratas se están subiendo al barco...
El saqueo va a ser épico.
pedrario
#1 Ahora prestar dinero al estado e invertir en sus empresas es saqueo...
Andreham
#2 No.

Ahora coger y decir "Estados Unidos se va a quedar a controlar y nos va a dar nuestro trocito de pastel" es saqueo.
pedrario
#10 Y eso lo sacas de una noticia donde habla de mercados metiendo dinero.
aPedirAlMetro
#11 Los mercados estan metiendo dinero porque Estados Unidos se va a quedar a controlar el pais.
Es repugnante, y tu cinismo tambien.
pedrario
#13 Pues nada, el éxito será cuando el país se hunda.

Bueno, claro, algunos llevan celebrando más de una década de logro venezolano xD
aPedirAlMetro
#15 Mira, estos temas son para adultos, vete a la cama anda.
Malinke
#2 no presumas de tu inocencia.
cenutrios_unidos
#1 Esto acaba de comenzar. Y lo peor de todo es que se ha vendido la piel del oso sin tenerlo cazado. Maduro generaba una parte de simpatía y otra de enfrentamiento total. Pero no hay nada más intenso y que una enemigos que un tercer enemigo común. Y este es EE.UU y puede que la jugada le salga de puto culo.

Lo que está claro es que van a calzón quitado a por el petróleo. Y evidentemente cualquier insurgencia ya sabe donde golpear...
Pontecorvo
#1 ¿Cómo que "va a ser"? Vaya ingeniudad, llevan saqueando Venezuela décadas.
Spirito
#1 Pobres venezolanos. Si mal iba la cosa, ya de esta no levantan cabeza me parece a mí.

Lo veo venir.
Sergio_ftv
#1 Y los SaqueadoresPobres, los afrancesados del siglo XXI, encantados de contemplar el saqueo.
mecheroconluz
Ya están los buitres acechando.
frankiegth
#4. Con sensacionalismo incluido. Voto sensacionalista. El milagro es que no haya violencia gratuita en las calles de Venezuela tras lo sucedido, lo que demuestra el apoyo de su población a su presidente y su primera dama secuestrados.
Priorat
No nos flipemos. Siguen teniendo una calificación de bono basura porque realmente son una basura de bonos con un riesgo de impago espectacular. Vamos, que lo raro sería que pagasen.
TooBased
El riesgo surge cuando gobiernan a los que no le gustan al tío Sam y pueden secuestrarte.

Cuando el Tío Sam pone a alguien de su cuerda, no hay riesgo ninguno. Sólo de saqueo.
Nusku
El festín de los "Fondos Buitre"
frg
#9 El problema es que no hay "fondos no buitre".
PerritaPiloto
La deuda venezolana son bonos basura y siguen siendo bonos basura. Vale que la situación en el país sea un desastre y que cualquier cambio parezca que solo puede ser para mejor, pero sigue siendo un desastre.
