Así se derrumbó el riesgo país de Venezuela en el primer día con Maduro fuera del poder

Los bonos venezolanos tuvieron una fuerte reacción positiva tras el encarcelamiento de Nicolás Maduro, lo que llevó al riesgo país a caer 3.776 puntos en apenas una jornada bursátil. Si bien Venezuela mantiene el mayor diferencial soberano y sus bonos continúan en situación de impago, algunos inversores con mayor apetito por el riesgo han empezado a tomar posiciones en deuda venezolana desde 2025, apostando a un eventual cambio de régimen.