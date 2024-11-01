Así se derrumbó el riesgo país de Venezuela en el primer día con Maduro fuera del poder

Los bonos venezolanos tuvieron una fuerte reacción positiva tras el encarcelamiento de Nicolás Maduro, lo que llevó al riesgo país a caer 3.776 puntos en apenas una jornada bursátil. Si bien Venezuela mantiene el mayor diferencial soberano y sus bonos continúan en situación de impago, algunos inversores con mayor apetito por el riesgo han empezado a tomar posiciones en deuda venezolana desde 2025, apostando a un eventual cambio de régimen.
| etiquetas: riesgo pais , prima de riesgo , venezuela , maduro
El saqueo va a ser épico.
Ahora coger y decir "Estados Unidos se va a quedar a controlar y nos va a dar nuestro trocito de pastel" es saqueo.
Es repugnante, y tu cinismo tambien.
Bueno, claro, algunos llevan celebrando más de una década de logro venezolano
Lo que está claro es que van a calzón quitado a por el petróleo. Y evidentemente cualquier insurgencia ya sabe donde golpear...
Lo veo venir.
Cuando el Tío Sam pone a alguien de su cuerda, no hay riesgo ninguno. Sólo de saqueo.