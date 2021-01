Así coronaron los 10 sherpas el K2 en invierno: cantando el himno de Nepal  

Fue un momento de mucha emoción y orgullo, en el que destaca no sólo que lo hicieran cantando el himno de Nepal, sino que además lo hicieron los diez a la vez: no hubo un alpinista que hollara la cima por delante del resto, sino que fueron todos a la vez. "No teníamos objetivos ni codicias individuales; solo solidaridad, y esfuerzo en común del equipo de Nepal, con una visión compartida", destacaba uno de los héroes, Nirmal Purja, que fue el que compartió el vídeo en su cuenta de youtube.