Así comenzaba... la Bola de Cristal

En la televisión ahora prima la rentabilidad no la calidad. Uno de los mejores programas infantiles-juveniles que he visto ha sido sin duda La Bola de Cristal

| etiquetas: alaska , intro , opening , comienzo , la bola de cristal
Pertinax
Hiper repetitivo y aburrido. Un programa de coleguitas para sus coleguitas con poco de infantil. Muy sobrevalorado a mi parecer. Algún atisbo de genialidad y poco más.
wildseven23
#1 Repetitivo, sí, pero es justamente lo que lo hacía ser un programa infantil. Si te fijas, todos los programas infantiles se basan en la repetición, por eso los niños son capaces de ver veinte veces seguidas Frozen sin aburrirse.

Y de sobrevalorado, nada.
Barriales
Nunca se volverá a hacer nada parecido. #1
