Así es el blindado de guerra con una ametralladora pesada incautado en el caso de hidrocarburos de Biomar Oil

En uno de los registros efectuados los agentes encontraron un verdadero taller clandestino con armas de fuego y munición de guerra. Allí se intervino 44 armas de fuego, algunas, silenciadores y munición Además del material mencionado allí se encontraba un vehículo blindado de guerra con una ametralladora de gran calibre instalada en la torreta superior. Esa tanqueta de guerra y esas armas fueron restauradas y modificadas para ese objetivo cinematográfico (su uso en películas bélicas) y nada tiene que ver con la empresa de hidrocarburos
| etiquetas: bmr , blindado , ávila , hidrocarburos , biomas , oil
El blindado se usaba para alquilarlo a películas, nada que ver con la actividad criminal como insinúa la portada.
Lo le regalamos clicks a la prensa manipuladora, que ya bastante poder tienen.
Yo no sé mucho de Lengua, pero me suena horrorosamente mal.