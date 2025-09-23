edición general
Así es el BAM 'Furor', el moderno buque de la Armada que protegerá a la Flotilla: cañones, ametralladoras y helipuerto

Está diseñado como unidad polivalente para misiones de vigilancia marítima, apoyo a operaciones de seguridad y protección de flujos de tráfico marino. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el miércoles que España enviará este jueves un buque de la Armada para escoltar a los barcos de la Global Sumud Flotilla en su travesía hacia Gaza, tras los ataques sufridos la noche anterior y la amenaza de que se produzca otro ataque de forma "inminente".

karakol #2 karakol
Las preguntas son que pasará cuando los asesinos genocidas sionistas ataquen a dos, de momento, buques militares de la OTAN.

Y que harán estos buques si los barcos a los que escoltan son atacados.
5
#6 Cuchifrito *
#2 Lo primero dudo mucho que pase.
Lo segundo pues rescatarán lo que puedan y se irán. Tampoco creo que deban hacer más siendo un solo barco.
0
#9 Jodere
#2 No solamente esta el de España hay alguno mas.
1
karakol #11 karakol
#9 La fragata italiana Fasan, por eso he puesto dos, de momento, y a la espera de que más jugadores entren en el chat.
0
Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#2 No creo que se llegue a ese extremo, Israel como mucho daria un ultimatum diciendo que entrar en esas aguas seria una declaracion de guerra

Los barcos militares se darian la vuelta y ya porque al menos el buque español no dudaria un asalto, es un patrullero nada mas. Sobrevivir para cobrar otro dia
0
#14 unomas23
#2 Pues básicamente nada. No sería la primera vez que el terrorismo sionista ataca a la otan. Por ejemplo:

de.m.wikipedia.org/wiki/Alster_(Schiff,_1989)
en.m.wikipedia.org/wiki/USS_Liberty_incident
0
juliusK #16 juliusK
#2 chupao, lo que piden los estonios, los polacos, los centuriones de la OTAN (elegidos democráticamente por sus Ministerios de la Guerra para decidir la política exterior de la UE) y frau Úrsula von der Sánchez: irán los aviones de la OTAN y eliminarán los drones que amenacen a algún aliado. Jajaja.

DW – 23/09/2025 share.google/veBbSq7yXIHy0iieM
0
skaworld #3 skaworld
Furor
Furor
Nana nana na na na

(si a mi se me ha metido en la cabeza, ahora os jodeis y la sufris vosotros tambien)
3
Malinke #13 Malinke
Para que lo enseñas si después no los usas. :troll:
0
#5 F.c.r
Agua de borrajas !! Ya verás cuando entren en la zona de guerra en Gaza, si llegan, claro está. Qué artistas haciendo brindis al sol !!!
0
#12 blacar
La pregunta es ... tiene alguno de estos buques capacidad de derribar drones? ... porque es lo que hace falta como mínimo.
Me parece tremendamente bien que Italia y España envien a esos buques ... pero no se si tienen capacidades reales para proteger a la flotilla de las amenazas con las que se estan encontrando.
0
Fernando_x #15 Fernando_x
#12 No lo encuentro explícitamente, pero la capacidad de los radares y el sistema de tiro del que dispone me dice que sí debería poder.
0
#1 angar300
¿Y los bocadillos que llevará de qué son, de chopper o de chorizo?
4
rob #4 rob
#1 De tus favoritos. Pan con pan.
1
#8 Jodere
#1 No dependen del PP, esos son los que dan a sus bomberos y forestales bocatas de mortadela o chorizo revilla el chorizo que su sabor es una porquería..
3

