Así es el BAM 'Furor', el moderno buque de la Armada que protegerá a la Flotilla: cañones, ametralladoras y helipuerto  

Está diseñado como unidad polivalente para misiones de vigilancia marítima, apoyo a operaciones de seguridad y protección de flujos de tráfico marino. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el miércoles que España enviará este jueves un buque de la Armada para escoltar a los barcos de la Global Sumud Flotilla en su travesía hacia Gaza, tras los ataques sufridos la noche anterior y la amenaza de que se produzca otro ataque de forma "inminente".