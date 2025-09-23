Así es el BAM 'Furor', el moderno buque de la Armada que protegerá a la Flotilla: cañones, ametralladoras y helipuerto  

Está diseñado como unidad polivalente para misiones de vigilancia marítima, apoyo a operaciones de seguridad y protección de flujos de tráfico marino. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el miércoles que España enviará este jueves un buque de la Armada para escoltar a los barcos de la Global Sumud Flotilla en su travesía hacia Gaza, tras los ataques sufridos la noche anterior y la amenaza de que se produzca otro ataque de forma "inminente".
Y que harán estos buques si los barcos a los que escoltan son atacados.
Lo segundo pues rescatarán lo que puedan y se irán. Tampoco creo que deban hacer más siendo un solo barco.
Los barcos militares se darian la vuelta y ya porque al menos el buque español no dudaria un asalto, es un patrullero nada mas. Sobrevivir para cobrar otro dia
Me parece tremendamente bien que Italia y España envien a esos buques ... pero no se si tienen capacidades reales para proteger a la flotilla de las amenazas con las que se estan encontrando.