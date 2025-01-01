Así se apagaban los incendios con fuego técnico cuando no había otros medios  

Hubo un tiempo en que no existían los medios aéreos ni los bomberos podían acudir en sus vehículos por tierra a zonas remotas, como la Sierra Morena de Sevilla. Así lo recuerda Ramón Cantillo, vecino jubilado de Castilblanco de los Arroyos, quien afirma que los únicos medios que tenían para enfrentarse a los fuegos eran los cortafuegos y los 'contrafuegos', lo que en la actualidad se denomina fuego técnico. "Para aquellos que dicen que no se puede apagar un fuego sin agua, que sepan que no íbamos a llevarla a cubos"