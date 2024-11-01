Un asesor fiscal alerta sobre una práctica común en los bares de España que afecta a sus clientes y es ilegal: «El precio tiene que ser claro y conciso»

Cuidado con las terrazas: aunque el servicio sí puede contar con un suplemento en esta clase de casos, la notificación tiene que venir de forma clara y concisa, mostrando el precio final. Lo que tendrías que poner, en la propia carta, es una columna al lado, de los precios de terraza, para que se vea reflejado el precio final de cada producto. Cuidado con el IVA: esto realmente no se puede hacer porque la Ley General de Consumidores y Usuarios dice que los precios deben tener ya el IVA incluido y no dar lugar a confusiones.