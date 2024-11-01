edición general
22 meneos
27 clics
Los asesinatos del gobierno de FELIPE GONZÁLEZ (entrevista a PILI ZABALA)

Los asesinatos del gobierno de FELIPE GONZÁLEZ (entrevista a PILI ZABALA)  

En 1983, el gobierno español ordenó el secuestro, la tortura y el asesinato de Joxi Zabala y Josean Lasa. En este episodio Ayme Roman entrevista a Pili Zabala, activista por los Derechos Humanos y ex candidata a Lehendakari por Podemos. Aún hoy, los responsables políticos disfrutan de impunidad mientras dan lecciones de democracia. Hablamos con Pili sobre duelo, política, memoria y la necesidad de reparación para las víctimas del terrorismo de Estado.

| etiquetas: asesinatos , gobierno , felipe gonzález , entrevista , pili zabala
19 3 1 K 249 politica
4 comentarios
19 3 1 K 249 politica
shake-it #2 shake-it
El señor X y sus secuaces deberían estar pudriéndose en la cárcel. Puto terrorista de mierda.
7 K 114
Gry #3 Gry
#2 Un adelantado a su tiempo, hoy en día los asesinatos extrajudiciales se hacen a plena luz del día y a misilazos.
0 K 14
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Tampoco nos dejemos a este, que lo de GAL viene de Carrero Blanco.

es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Martín_Villa

Retiro de oro en Endesa.
1 K 27

menéame