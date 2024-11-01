Los asesinatos del gobierno de FELIPE GONZÁLEZ (entrevista a PILI ZABALA)  

En 1983, el gobierno español ordenó el secuestro, la tortura y el asesinato de Joxi Zabala y Josean Lasa. En este episodio Ayme Roman entrevista a Pili Zabala, activista por los Derechos Humanos y ex candidata a Lehendakari por Podemos. Aún hoy, los responsables políticos disfrutan de impunidad mientras dan lecciones de democracia. Hablamos con Pili sobre duelo, política, memoria y la necesidad de reparación para las víctimas del terrorismo de Estado.