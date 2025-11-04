Asesinada una mujer de 49 años en Zaragoza a manos de su pareja

La Policía Nacional ha hallado muerta a una mujer en Zaragoza en lo que se investiga como un posible caso de violencia de género, según han confirmado fuentes policiales. El cuerpo sin vida de la víctima se ha encontrado en un domicilio de la calle Privilegio de la Unión, en el distrito zaragozano de San José, han indicado las mismas fuentes, sin que, por el momento, hayan trascendido más detalles del suceso. La víctima es una mujer de 49 años y ha fallecido por heridas de arma blanca. E