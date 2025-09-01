"Asegurar que Cervantes era gay es una muestra de desconocimiento e incultura": el libro que desmonta el mito

Solo los grandes nombres de la historia universal trascienden su tiempo. Esto implica que las consideraciones en torno a ellos vayan mutando conforme avanzan los siglos. El caso de Miguel de Cervantes resulta especialmente llamativo, pues ha pasado de ser un héroe de la monarquía hispánica y de la defensa del cristianismo a ser objeto de debate sobre su presunta homosexualidad. Si eres el autor de el Quijote, pueden pasarte estas cosas.
Imagina el siguiente titular: "Asegurar que Cervantes era hetero es una muestra de desconocimiento e incultura"
Otra cosa es que el medio haga propaganda con ello.
Otras muchas cosas se habrán ocultado. Esto da via libre a especulaciones de todo tipo.
Estas incognitas son artificiales. Durante su vida era un escritor de lo más popular y conocido, por lo que se sabía perfectamente todo lo que después se ocultó.