"Asegurar que Cervantes era gay es una muestra de desconocimiento e incultura": el libro que desmonta el mito

Solo los grandes nombres de la historia universal trascienden su tiempo. Esto implica que las consideraciones en torno a ellos vayan mutando conforme avanzan los siglos. El caso de Miguel de Cervantes resulta especialmente llamativo, pues ha pasado de ser un héroe de la monarquía hispánica y de la defensa del cristianismo a ser objeto de debate sobre su presunta homosexualidad. Si eres el autor de el Quijote, pueden pasarte estas cosas.

mariKarmo #3 mariKarmo
Nos importa con quién se acostase este señor?
TardisKun #7 TardisKun
#3 A mí nada en absoluto. El problema es que hay gente a la que eso le tiene en un sin vivir... qué vidas más tristes, de verdad.
Khadgar #9 Khadgar
#7 ¿Lo dices por quienes lo afirman, por quienes lo desmienten o por ambos? :roll:
TardisKun #11 TardisKun
#9 Puedes decidirlo tú mismo.
tremebundo #18 tremebundo *
#11 ¿Él puede decidir por qué dices tú las cosas? Joé ¿y yo no? :troll:
mariKarmo #13 mariKarmo
#7 Pues que se jodan. Básicamente xD.
arturios #15 arturios *
#3 a los de "El Español" parece que si xD

Imagina el siguiente titular: "Asegurar que Cervantes era hetero es una muestra de desconocimiento e incultura"
powernergia #16 powernergia *
#3 Es historia y un aspecto relevante de su vida.

Otra cosa es que el medio haga propaganda con ello.
mariKarmo #17 mariKarmo
#16 Bueno, tanto como "relevante".......
ElUltimoMono #23 ElUltimoMono
#3 sí, mucho.
#10 Leon_Bocanegra
En un sitio random de la mancha, en plan me sabía el nombre, pero literal ahora no me acuerdo bro. Vivía un señor muy cringe modo old school con lanza vintage, caballo con literal 0% de grasa corporal y perro loquísimo en plan turbo...
#14 ombresaco
#10 qué lache!
Jaime131 #6 Jaime131
Pues yo, ni lo había oído ni me importa.
ostiayajoder #8 ostiayajoder *
#6 Aún diría más! Ni me importaría si lo hubiese sido o hubiese sido heterosexual.
javibaz #4 javibaz
Que más dará, este señor se hizo famoso por escribir, no por como o con quien follaba.
pepel #1 pepel
En aquellos tiempos no había GAYS, como mucho homosexuales, desviados, enfermos o cualquier otra catalogación social.
#19 Albarkas
No me importa el nombre del pueblo de la mancha del que no se quería acordar (por algo sería), me va a importar con quien follaba xD
toshiro #20 toshiro
Es un caso claro de ni lo se, ni lo puedo saber, ni me importa una mierda
#21 Kuruñes3.0 *
A este señor como mucho lo violaron los moros. Eso de ser no gay, afeminado, bujarrón o puto que es lo que había (no existía esa identidad sexual) tremendo invento.
Tito_Keith #2 Tito_Keith
Y catalán
#5 ooshima
La identidad de Cervantes fue ocultada por la censura. No se sabe ni donde nació. Lo que sale en las enciclopedias fue una decisión política para escoger un lugar en vez de otros muchos propuestos. Podría haber sido cualquiera de los otros. No significa nada.

Otras muchas cosas se habrán ocultado. Esto da via libre a especulaciones de todo tipo.

Estas incognitas son artificiales. Durante su vida era un escritor de lo más popular y conocido, por lo que se sabía perfectamente todo lo que después se ocultó.
Golan_Trevize #12 Golan_Trevize
#5 Claro que sí. Fuente: @ooshima

:tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
Juan_Galvan #22 Juan_Galvan
#5 claro que sí, Cervantes ni era gay ni de Alcalá de Henares, lo único que se sabe de él a ciencia cierta es que era del Betis.
