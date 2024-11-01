Ascienden a 961 los muertos por las inundaciones en el oeste de Indonesia

El balance de muertos a causa de las recientes inundaciones registradas en Indonesia, que afectan principalmente al norte de la isla de Sumatra, ha ascendido a 961, según han confirmado este viernes las autoridades del país, que han afirmado que hay además unos 5.000 heridos y 293 desaparecidos. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) ha indicado en su último balance que 3,3 millones de personas se han visto afectadas por el paso del ciclón 'Senyar', que ha provocado lluvias torrenciales, deslizamientos d