edición general
Ascienden a 10 los detenidos en las protestas propalestinas en La Vuelta a su paso por la provincia de Lugo

Ascienden a 10 los detenidos en las protestas propalestinas en La Vuelta a su paso por la provincia de Lugo

Al menos 10 manifestantes propalestinos han sido detenidos en el tramo final de la 15ª etapa de La Vuelta en los municipios lucenses de O Corgo y Monforte de Lemos. Fuentes de las entidades organizadoras de las manifestaciones han denunciado "cargas policiales" y una "represión brutal", que se originó antes de la llegada de los ciclistas a Monforte. La primera de las detenciones en el municipio monfortino tuvo lugar después de que los manifestantes entonasen consignas propalestinas e intentase desplazar las vallas, ante lo que agentes...

Comentarios destacados:        
A.more #1 A.more
Va a haber más detenidos por protestar contra el genocidio que por asesinar a cientos de miles de inocentes. Destruir lass casa y los medios de vida de millones de seres humanos. Todo correcto.
27
Mangione #6 Mangione
#1 La vieja historia de las FFCCSE y su sin sentido, en cualquier estado actual:  media
5
#7 Pepepistolas
#6 claro porque vivimos en el mundo de Peter Pan y no hay ladrones , ni violadores, ni asesinos , etc, etc.En fin...
4
dogday #10 dogday *
#7 claro que los hay.

Además de los de las FFCCSE.
2
#8 Katos
#1 no están protestando y contra el genocidio están jodiendo el trabajo a deportistas.

Lo del genocidio va por protestar en embajadas no a ciclistas.

Dejad de hacer el canelo
13
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso *
#1 #8 hay más detenidos por protestar contra el genocidio que por unos individuos que pusieron en peligro a todo el pasaje de un avión
2
BlackDog #17 BlackDog
#12 Protestar contra el genocidio no es poner en peligro la integridad física de deportistas ajenos a lo que esta pasando. Gracias
1
tnt80 #13 tnt80
#1 Bueno, de momento ninguno de los responsables del genocidio con orden de arresto se han pasado por aquí para arrestarlos, también hay que decirlo :-S
0
Canha #19 Canha
#1 hay protestas y protestas. Al que tiro a Javi Romo espero que lo metan un tiempo arrancar pensar en el calabozo. Esa peña no se da cuenta que a un ciclista con una caida asi lo puedes matar.
0
#20 konde1313
#19 Al policía que se cruzó al pelotón y tiró a ese ciclista, claro.
0
yopasabaporaqui #3 yopasabaporaqui
Si necesitan ayuda, los detenidos digo, que pidan, que yo pongo para el abogado.
7
pitercio #5 pitercio
Vaya, ahora no son etarruzos, pero encontrarán alguna clasificación sórdida donde meterles para ocultar que cualquier ser civilizado puede sentirse impulsado a demostrar su asco y oposición contra las atrocidades intolerables que cometen los que vienen a promocionar su presunta normalidad.
4
efectogamonal #15 efectogamonal *
Enga gritemoslo bien alto.

From the river to the sea,
Palestine will be free!
{0x1f525}  media
1
#4 bestiapeluda
Todo mi apoyo a estos sacrificados manifestantes
3
Aokromes #2 Aokromes *
Las detenciones se han efectuado por desorden público "con peligro para la integridad de las personas", según trasladan fuentes conocedoras de las mismas. De esta forma, ocho se han llevado a cabo en O Corgo a cargo de agentes de la Guardia Civil y otras dos han sido realizadas en Monforte por efectivos de la Policía Nacional.

je
1
#9 Katos
#2 poco me parece
5
Tumbadito #14 Tumbadito
Y pocos son... Ya llegará el día en qué sean (seamos) más.

Es indifable que aunque tarde y mal, el cambio y la lucha se están sintiendo
1
Malinke #11 Malinke
Es un hazmerreír la vuelta. Independientemente de por lo que sea, se hecha al equipo que te está fastidiando la vuelta y ya está.
0
Bolgo #16 Bolgo
#11 yo lo veo como el principio de un logro ciudadano frente a esta barbarie. No lo (h)echan por las presiones políticas; el pueblo español está hablando
0
BlackDog #18 BlackDog
#11 Entonces tendríamos que echar al equipo de los manifestantes no?
0

