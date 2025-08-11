edición general
Asalto violento en casa del socio de Alvise Pérez: le roban 1,2 millones en criptomonedas a punta de pistola

Los ladrones, presuntamente de nacionalidad colombiana, maniataron al matrimonio en su chalet de San Sebastián de los Reyes y huyeron con relojes y joyas valorados en medio millón de euros. Un grupo de cinco personas encapuchadas irrumpió de madrugada en el domicilio de Álvaro Romillo, conocido en redes como CryptoSpain y socio del líder de Se Acabó la Fiesta Alvise Pérez, para robarle 1,2 millones de euros en criptomonedas. El asalto, perpetrado con armas de fuego y armas blancas, se produjo en la madrugada del lunes en San Sebastián de los Re

11 comentarios
Malinke #1 Malinke
¿Dónde estaba Alvise en ese momento?
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Sorteando su sueldo. xD
Malinke #8 Malinke
#2 le da tiempo a ambas cosas, de hecho le daría tiempo a hacer cualquier cosa mientras sortea el sueldo. :troll:
Supercinexin #3 Supercinexin *
#1 No seas malpensado. Es prácticamente seguro afirmar, a falta de la confirmación del Cuerpo Nacional de Policía que se encarga de las pesquisas, que, sin ningún lugar a dudas y prácticamente confirmado ya repito a falta de las declaraciones policiales que lo corroboren, se sospecha que presuntamente los atracadores serían miembros del entorno cercano de ¡PEDRO SÁNCHEZ!

Seguiremos informando para esclarecer la verdad. Suscríbanse a mi canal y no olviden apuntarse al curso de gestión de criptoactivos que da mi amigo @Golan_Trevize
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
#1 Pues ojo, no me lo tomaría a coña.
Kamillerix #5 Kamillerix
Quien a buen árbol se arrima, mal rayo le parta... :troll:
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
El que roba a un ladrón........... xD
Dragstat #10 Dragstat
"conocido en redes como CryptoSpain"

Esto es más fácil que tener que ir con el sujeto al banco para sacarle los cuartos. Las comodidades de las nuevas tecnologías.
#11 Alcalino
Alguien ya se ha cobrado el sueldo que sorteaba Alvise :-D
Catavenenos #7 Catavenenos
Apesta a autorrobo
reivaj01 #9 reivaj01
#7 ha sido un robo de falsa bandera.
