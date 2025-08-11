Asalto violento en casa del socio de Alvise Pérez: le roban 1,2 millones en criptomonedas a punta de pistola

Los ladrones, presuntamente de nacionalidad colombiana, maniataron al matrimonio en su chalet de San Sebastián de los Reyes y huyeron con relojes y joyas valorados en medio millón de euros. Un grupo de cinco personas encapuchadas irrumpió de madrugada en el domicilio de Álvaro Romillo, conocido en redes como CryptoSpain y socio del líder de Se Acabó la Fiesta Alvise Pérez, para robarle 1,2 millones de euros en criptomonedas. El asalto, perpetrado con armas de fuego y armas blancas, se produjo en la madrugada del lunes en San Sebastián de los Re