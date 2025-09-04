El arzobispo de Tarragona sobre la ultraderecha: "Quiere un cristianismo a la carta"

El líder de los arzobispos tarraconenses se sorprendre del revuelo que generan sus declaraciones cuando él "sólo dice obviedades". Considera que pedir el hundimiento del Open Arms "es una barbaridad": "Hay alguien que quiere instrumentalizar la iglesia en un determinado sentido, que se aprovecha, es lo que he dicho antes del cristianismo a la carta, hay cosas que le va bien y hay otras que no, y es entonces cuando se enfada"