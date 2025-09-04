edición general
El arzobispo de Tarragona sobre la ultraderecha: "Quiere un cristianismo a la carta"

El líder de los arzobispos tarraconenses se sorprendre del revuelo que generan sus declaraciones cuando él "sólo dice obviedades". Considera que pedir el hundimiento del Open Arms "es una barbaridad": "Hay alguien que quiere instrumentalizar la iglesia en un determinado sentido, que se aprovecha, es lo que he dicho antes del cristianismo a la carta, hay cosas que le va bien y hay otras que no, y es entonces cuando se enfada"

Asimismov
Eso pasa cuando se crían cuervos, que crecen en número y tamaño y entonces deciden por su cuenta sacarte los ojos.
Con su pan se los coman.
DonaldBlake
¿Dónde ha vivido este hombre los últimos 50 años?
AMartian
Los cristianos suelen ser los menos cristianos, si Vox pilla Jesucristo acaba en una cuneta por comunista rojo piojoso.
Ya de caridad, misericordia, humildad, no atesorar, etc, etc no hablamos
ErgunLumalii
La romería de la ultraderecha de la semana.
