Arturo Pérez-Reverte, tajante tras el incendio de la Mezquita de Córdoba: "Este país cada vez más analfabeto"

Ante la alegría de muchos españoles que se congratulaban de los daños en la parte musulmana del edificio, el escritor ha estallado en X: "Que haya cretinos que, en las redes sociales, se alegren del incendio de la mezquita de Córdoba, demuestra hasta qué punto nos han envenenado de estupidez y mala sangre en este país cada vez más analfabeto", se expresaba en la mencionada red social. También ha manifestado su apoyo a la versión tradicional del nombre del monumento: "Mezquita de Córdoba".