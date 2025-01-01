Arturo Pérez-Reverte, tajante tras el incendio de la Mezquita de Córdoba: "Este país cada vez más analfabeto"

Ante la alegría de muchos españoles que se congratulaban de los daños en la parte musulmana del edificio, el escritor ha estallado en X: "Que haya cretinos que, en las redes sociales, se alegren del incendio de la mezquita de Córdoba, demuestra hasta qué punto nos han envenenado de estupidez y mala sangre en este país cada vez más analfabeto", se expresaba en la mencionada red social. También ha manifestado su apoyo a la versión tradicional del nombre del monumento: "Mezquita de Córdoba".
Que viva la ignorancia.
Pareces de la legión, macho
www.youtube.com/watch?v=VZFRWzrIkbQ
Otra cosa es preguntarse por que de repente hay tantas voces "cristianas" defendiendo a las "musulmanas".
Muy nazi, de hecho. Para que nos hagamos una idea de donde estamos a nivel de facherío, hasta el mismísimo Franco mandó construir una mezquita como agradecimiento al apoyo musulmán en el bando nacional.