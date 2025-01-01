edición general
Arturo Pérez-Reverte, tajante tras el incendio de la Mezquita de Córdoba: "Este país cada vez más analfabeto"

Ante la alegría de muchos españoles que se congratulaban de los daños en la parte musulmana del edificio, el escritor ha estallado en X: "Que haya cretinos que, en las redes sociales, se alegren del incendio de la mezquita de Córdoba, demuestra hasta qué punto nos han envenenado de estupidez y mala sangre en este país cada vez más analfabeto", se expresaba en la mencionada red social. También ha manifestado su apoyo a la versión tradicional del nombre del monumento: "Mezquita de Córdoba".

pepel #1 pepel
Con sillones de la Real Academia como el tuyo, es normal el crecimiento del analfabetismo.
5 K 70
Pataperro #6 Pataperro
Reverte, digas lo que digas, en menéame te tienen cancelado.
5 K 70
#13 Katos
#6 eso habla muy bien de un buen sesgo e ideología extrema
0 K 7
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Analfabeto es el que se alegra de que una secta le robe el patrimonio.
3 K 44
Elanarkadeloshuevos #3 Elanarkadeloshuevos
Joder Reverte no, ahora no, ahora no vengas con que la mezquita y que incultos, cuando has sido vocero de mierdas y no ayudas a mejorar el clima en redes. Anda y que te zurzan :peineta:
6 K 40
antesdarle #8 antesdarle
#3 se tenía que decir y se dijo.
2 K 27
#9 lameth
#3 Eso es falaz. Ahora lleva razón.
1 K 18
Elanarkadeloshuevos #12 Elanarkadeloshuevos
#9 Hombre... Falaz no es. Arturito se ha jactado en varias entrevistas de ser un troll y disfrutar de ello... Eso, no es mejorar el clima en una red social que yo sepa.
0 K 7
vicus. #11 vicus.
Son los mismos garrulos que se llevaron las manos a la cabeza cuando el incendio Notre Dame, por aquello de ser un símbolo de la cristiandad y ahora se alegran por lo la mezquita de Córdoba, por ser sinónimo del islam, son así de patriotas, mitad locos y mitad idiotas.
2 K 27
vviccio #17 vviccio
Antiguamente eran una especie en extinción que por su aislamiento se extinguían en cuanto se tropezaban con un libro o con alguien con paciencia pero ahora es una epidemia, se reproducen como virus gracias a los diabólicos algoritmos de las redes sociales.
0 K 13
Esteban_Rosador #7 Esteban_Rosador
La opinión de este escritor plagiador es siempre irrelevante ,tenga o no tenga razón.
1 K 13
#14 Katos *
#7 jajajjaja.
Que viva la ignorancia.
Pareces de la legión, macho
1 K 14
The_Ignorator #4 The_Ignorator
Perez-Reverte, escritor y parodia
www.youtube.com/watch?v=VZFRWzrIkbQ
0 K 10
gale #16 gale
Lo que digan 20 tipos rándom en las redes sociales es insignificante. Sobre todo no representa a nadie. Y en especial no representa a la gente normal.
0 K 10
Andreham #5 Andreham
La verdad es la verdad la diga Agamenon o su porquero.

Otra cosa es preguntarse por que de repente hay tantas voces "cristianas" defendiendo a las "musulmanas".
0 K 8
pip #10 pip
#5 pues porque una cosa es ser cristiano, conservador y de derechas, y otra cosa es querer expulsar a la gente por ser musulmanes, quemarles mezquitas y otras barbaridades que se leen. Eso es ser directamente NAZI.

Muy nazi, de hecho. Para que nos hagamos una idea de donde estamos a nivel de facherío, hasta el mismísimo Franco mandó construir una mezquita como agradecimiento al apoyo musulmán en el bando nacional.
2 K 24
Barbol_Pelao #15 Barbol_Pelao *
#10 El Morabito, en Córdoba (más de una vez he pasado por esos jardines como visitante de la ciudad y siempre se me ha olvidado mirar donde estaba).
0 K 10

