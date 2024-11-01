·
Los artículos 4 y 5 de la OTAN, en el centro de la defensa colectiva: qué pasa si Rusia ataca a un Estado miembro
La violación del espacio aéreo polaco mediante el uso de drones rusos pone sobre la mesa la importancia de la defensa mutua
otan
rusia
guerra
actualidad
19 comentarios
actualidad
#3
cenutrios_unidos
POR ESA MISMO PUTO ARTÍCULO DEBERÍAMOS ATACAR UCRANIA POR VOLAR EL NORD STREAM II. ¿no? ¡¿NO?!
#4
Verdaderofalso
*
#3
NordStream, Druzhba, misil ucraniano que mató a unos polacos, el dron ucraniano que acabó en Croacia…
#1
#2
Eso sin contar que Polonia se metió en el ajo en 2024. Que paso? Falló el sistema?
El acuerdo de seguridad firmado en Varsovia prevé el desarrollo de un mecanismo para que Polonia derribe misiles y drones rusos disparados en dirección a Polonia en el espacio aéreo ucraniano.
www.meneame.net/story/zelensky-sobre-acuerdo-seguridad-polonia-podra-d
#8
Yonny
#4
qué pereza dais...
#11
Verdaderofalso
*
#10
#8
cuando el NordStream era culpa de Rusia de reventarlo… que se dijo?
Los ministros de Defensa de la OTAN mantendrán hoy una reunión en la que abordarán la necesidad de reforzar las defensas aliadas y de proteger las infraestructuras críticas, tras los ataques al Nord Stream 1 y 2.
El secretario general aliado, Jens Stoltenberg, afirma que están "preparados para tomar las medidas necesarias si es necesario", que dependiendo de "la naturaleza del ataque" se
…
» ver todo el comentario
#10
arreglenenlacemagico
#4
yo no veo en ninguna de esas cosas que usasen el articulo 4 asi que si debe ser que es un matiz demasiado grande como para pasaro por alto
#17
PerritaPiloto
#4
Vamos a ver, que si el misil va Polonia, si esperan a derribarlo en su propio espacio aéreo es tarde. ¿Se te ocurre alguna idea mejor para probar un sistema antimisiles que con misiles enemigos de los que no tienes información de ingeniería sobre como son?
#12
AntiTankie
*
#3
Aún no se ha confirmado que el ataque haya sido planeado por el gobierno. Sin embargo, sería interesante analizar la posibilidad de un despliegue del ejército de la OTAN en Ucrania para neutralizar las fuerzas militares y expulsar a los rusos del país. Esto podría facilitar la desmilitarización de Ucrania y permitir el establecimiento de un protectorado de la OTAN en todo el territorio, incluida la región ocupada por Rusia desde 2014, lo que abarcaría también Crimea. ¿No es irónico que los rusos exijan la desmilitarización de Ucrania? ¿No? ¡¿NO?!
#9
Connect
Nos vamos a meter en una guerra a nivel continental por un par de drones que se han colado en espacio aéreo polaco? En serio algo así es suficiente para hacer arder una guerra tan descomunal? Netanyahu se debe estar partiendo el culo de risa de lo gilipollas que somos!
#14
placeres
*
#9
al principio de la guerra drones volaron espacio OTAN y no se montó esta escandalera, es un tema serio pero …
Es mucho más sencillo pensar que los drones se perdieron por problemas internos por la producción masiva y barata o con la guía achicharrada por los sistemas ucranianos de guerra electrónica pero no toca, es evidente que las élites quieren guerra de una manera u otras
#6
aupaatu
La coincidencia con el atentado Sionista es Qatar, confirmado por Israel.
Los dos con la inteligencia del Amigo Americano implicado en su ejecución.
#7
Dav3n
#6
Está clarísimo que es un numerito orquestadísimo.
Y Macron con las calles a punto de arder
No tienen vergüenza y de verdad creen que somos todos gilipollas perdidos.
#15
koestler
#6
Los reptilianos
#1
HeilHynkel
Veo que la defensa AA de Ucrania ya no puede más y buscan excusas para meterse.
#2
Veelicus
#1
Es que es patetico lo que estan haciendo, hace unos dias que si Rusia habia estropeado el GPS del avion de Von der Pfizer, cosa que fue mentira, ahora unos drones, que posiblemente se hayan desviado por alguna interferencia del GPS... lo que sea para justificar una guerra contra rusia.
#5
HeilHynkel
#2
Cuando los tiran los ucranianos no protestan.
en.wikipedia.org/wiki/2022_Zagreb_Tu-141_crash
#13
koestler
#2
Da pena generaliceis, la mayoría del pueblo ruso no comparte las ideas de Putin, no hay que asustarse con estas incursiones, son tan inútiles que ni lo hacen queriendo, drones Iraníes, motores chinos, la degeneración de un país gobernado por un dictador zumbao.
#16
Veelicus
#13
bueno... una cosa es lo que tu piensas y otra cosa lo que piensan los rusos...
es.statista.com/estadisticas/1293686/indice-de-aprobacion-de-vladimir-
#18
koestler
*
#16
Los rusos no piensan, piensa su lider represor, Putin, lo mismo que hacen en China, Korea del Norte, Irán, Venezuela y tal y cual
#19
Oestrimnio
¿ Y todo eso cómo lo consigues? ¿Amenazamos a Rusia con enfadarnos? ¿Pataleamos?
¿Haciendo pucheritos...?
¿Sanciones quizás?
En Europa no hay político que sobreviva al retorno del primer millar de soldados metiditos en bolsas para fiambre, algo que ocurriría tras el primer día en suelo ucraniano.
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
