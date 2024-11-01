Artesanos metalúrgicos realizaron accidentalmente el descubrimiento que dio inicio a la Edad del Hierro

Un nuevo análisis de un taller de fundición de 3000 años de antigüedad en Georgia sugiere que la experimentación de los metalúrgicos del cobre con minerales de hierro fue el detonante crucial que condujo al nacimiento de la metalurgia del hierro, según una investigación de la Universidad de Cranfield. Los trabajadores no estaban intentando producir hierro. Su objetivo principal y único era la obtención de cobre. En este contexto, la hematita no era la materia prima deseada, sino que cumplía una función como fundente.