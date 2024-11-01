Los artesanales globos-bomba del Ejército de Japón: un proyecto fallido que implicó a menores

Hace 80 años, el ejército japonés cargó de bombas gigantescos globos aerostáticos confeccionados pegando con cola artesanal trozos de washi (papel japonés) y los dirigió hacia Estados Unidos. El globo-bomba era el “arma definitiva” de un ejército que sabía cercana la derrota. Profundizaremos aquí en este poco conocido episodio histórico que implicó a menores de ambos sexos. “Sabíamos que eran globos-bomba. Éramos unos mocosos, pero incluso a nosotros nos parecía muy dudoso que con semejante método pudiéramos vencer a los americanos".