edición general
2 meneos
12 clics
Los artesanales globos-bomba del Ejército de Japón: un proyecto fallido que implicó a menores

Los artesanales globos-bomba del Ejército de Japón: un proyecto fallido que implicó a menores

Hace 80 años, el ejército japonés cargó de bombas gigantescos globos aerostáticos confeccionados pegando con cola artesanal trozos de washi (papel japonés) y los dirigió hacia Estados Unidos. El globo-bomba era el “arma definitiva” de un ejército que sabía cercana la derrota. Profundizaremos aquí en este poco conocido episodio histórico que implicó a menores de ambos sexos. “Sabíamos que eran globos-bomba. Éramos unos mocosos, pero incluso a nosotros nos parecía muy dudoso que con semejante método pudiéramos vencer a los americanos".

| etiquetas: 2gm , wwii , japón , artesanal , globo-bomba , ejército , washi , fugō , konnyaku
2 0 0 K 27 cultura
sin comentarios
2 0 0 K 27 cultura

menéame