El arte rupestre monumental ilustra que los humanos prosperaron en el desierto árabe durante la transición del Pleistoceno al Holoceno [Eng]

No existen yacimientos arqueológicos datados en el norte de Arabia entre el Último Máximo Glacial (LGM) y hace 10 000 años (ka), lo que indica un posible abandono de la población antes del inicio del período húmedo del Holoceno. Aquí presentamos evidencia de que las playas se establecieron en el desierto de Nefud, en el norte de Arabia, entre ~16 y ~13 ka, la primera presencia reportada de agua superficial tras la hiperaridez del LGM. Estas fuentes de agua dulce facilitaron la expansión humana en paisajes áridos, como lo demuestran las nuevas