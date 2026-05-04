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El arte de restaurar desde el corazón del Museo del Prado: “Devolvemos al cuadro a su imagen más cercana a la original, pero sin que parezca recién pintado”

El arte de restaurar desde el corazón del Museo del Prado: “Devolvemos al cuadro a su imagen más cercana a la original, pero sin que parezca recién pintado”

Por el Museo Nacional del Prado pasan aproximadamente entre ocho mil y diez mil personas cada día. Es uno de los grandes atractivos turísticos de Madrid y de toda España, y gran capital del mundo del arte desde hace años. Muchas personas recorren miles de kilómetros con el sueño de poder estar a tan solo unos metros de un cuadro de Francisco de Goya, el Greco, Rubens, el Bosco o por supuesto Velázquez y Las meninas, toda una fuente de inspiración para otros tantos pintores que acuden allí y que en ocasiones hasta plantan su lienzo.

| etiquetas: arte , restauración
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