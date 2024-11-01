edición general
7 meneos
69 clics
El arte de desaparecer: la perspectiva de Hans Vredeman de Vries, 1604 [Eng]

El arte de desaparecer: la perspectiva de Hans Vredeman de Vries, 1604 [Eng]  

En 1604, el arquitecto, pintor e ingeniero renacentista holandés Hans Vredeman de Vries (1527 – c. 1607) publicó Perspectiva . En ella, exploró la relación entre la perspectiva lineal en un espacio arquitectónico. Invita al lector a preguntarse cómo se puede interpretar la estructura de la realidad. ¿Puede un lienzo o página plana mostrar el espacio, el tiempo y el infinito? ¿Cómo podemos liberarnos de una perspectiva impuesta por la tecnología popular de la época? Inspirado por los Siete Libros de Arquitectura de Serlio.

| etiquetas: perspectiva , dibujo , pintura , libro , galería
6 1 0 K 113 Estampa
sin comentarios
6 1 0 K 113 Estampa

menéame