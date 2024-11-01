El arsenal nuclear de Corea del Norte: cómo se transformó en potencia atómica en 10 años

Corea del Norte ha cambiado mucho en 10 años. Aunque es un país con problemas económicos y muchas sanciones internacionales, ha logrado crear un arsenal de misiles y armas nucleares que pocos creían posible. Hoy tiene misiles que pueden llegar hasta Estados Unidos, tecnología hipersónica y hasta su propio submarino nuclear. Los misiles de Corea del Norte son ahora el centro de su estrategia de defensa. El gobierno norcoreano ha invertido grandes recursos en desarrollar esta tecnología, con el objetivo principal de crear un “escudo nuclear”.