edición general
15 meneos
53 clics
Arrojan a un gato a la carretera desde un coche de alta gama y lo atropellan hasta acabar con su vida en Murcia

Arrojan a un gato a la carretera desde un coche de alta gama y lo atropellan hasta acabar con su vida en Murcia

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil constataron que el conductor de un vehículo de gama alta había arrojado un gato desde el interior de su automóvil e inmediatamente después pasó por encima del animal en repetidas ocasiones, unos hechos que causaron la muerte al felino.

| etiquetas: gato , atropello , murcia , maltrato animal
12 3 0 K 133 actualidad
14 comentarios
12 3 0 K 133 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 Suleiman
Ostias.. se ha de ser un peazo de mierda increible... Le deseo lo mismo para el, peazo hijo de puta. Si no quieres el gato lo donas, pero no haces esa salvajada....
6 K 82
Aguarrás #1 Aguarrás
Joder, se me queda mal cuerpo sólo leyéndolo.
Y el señor juez no tendrá a bien imponer una pena ejemplar, no... :wall:
3 K 35
#8 mancebador
#1 Imagino que le impondrán la pena que contemple la ley, esto no es EEUU donde los jueces tienen mucha más libertad en se tema, aquí las penas están muy tasadas.
0 K 11
#11 Nuisaint
#8 La abogada de Pacma veia imposible que le impusieran una condena de cárcel al que dejó morir a 35 perros, pues a este le caerá una multa, pero viendo que tiene un Mercedes se la soplará, la pagará y a seguir. Esta gente merece pisar prisión un tiempo a ver si se le bajan los humos.
1 K 19
#13 mancebador
#11 Yo creo que la prisión es una barbaridad para estos casos, mucho mejor castigos del tipo tener que ir 3 horas diarias durante x años de "voluntario" a una protectora de animales, por ejemplo. Y si, una buena multa económica también, claro está.
0 K 11
janatxan #4 janatxan
Para cosas así yo vería bien la pena de muerte,
1 K 18
matacalvos #3 matacalvos *
Como la pena por maltratar animales es de risa, lo "justo" sería añadir conducción temeraria o cualquier delito imputable a la falta de seguridad vial que genera este criminal. Y sumar y seguir, que seguro solo le duele su cartera.

A nivel personal iría a donde seguramente le duele más, destrucción de la máquina que se usa para matar.
1 K 18
#10 carpeta
#3
Arrojar objetos que entorpezcan la circulación:
Si se arroja cualquier objeto que dificulte la circulación, la multa puede ser de 200 euros y, si el conductor es el responsable, se restarán 4 puntos del carnet

Al energúmeno este le deberían pasar a él por encima (aunque solo sean las piernas) con su propio coche.
Y el vehículo será de alta gama, pero seguramente de quinto culo, porque lleva el lateral reventado y la puerta del conductor descuadrada.
0 K 6
Uge1966 #12 Uge1966
#10 Mal empezamos, si tratamos a un gato como objeto.
0 K 11
#14 carpeta
#12 Sí, lo iba a poner entre comillas y se me ha olvidado! :shit:
0 K 6
ChatGPT #6 ChatGPT
Umm “constataron”. Estaría guay algo de info
0 K 10
antesdarle #9 antesdarle
Que no me encuentre nunca a ninguno de estos hijos de puta, porque a mí se me llevan preso pero al otro lo entierro vivo
0 K 10
#5 luckyy
Pero hay alguien y algo que se salve en esa comunidad???
0 K 8
Solinvictus #7 Solinvictus
Lo de que sea Murcia sea casualidad?
0 K 7

menéame