Arrojan a un gato a la carretera desde un coche de alta gama y lo atropellan hasta acabar con su vida en Murcia

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil constataron que el conductor de un vehículo de gama alta había arrojado un gato desde el interior de su automóvil e inmediatamente después pasó por encima del animal en repetidas ocasiones, unos hechos que causaron la muerte al felino.
Y el señor juez no tendrá a bien imponer una pena ejemplar, no...
A nivel personal iría a donde seguramente le duele más, destrucción de la máquina que se usa para matar.
Arrojar objetos que entorpezcan la circulación:
Si se arroja cualquier objeto que dificulte la circulación, la multa puede ser de 200 euros y, si el conductor es el responsable, se restarán 4 puntos del carnet
Al energúmeno este le deberían pasar a él por encima (aunque solo sean las piernas) con su propio coche.
Y el vehículo será de alta gama, pero seguramente de quinto culo, porque lleva el lateral reventado y la puerta del conductor descuadrada.