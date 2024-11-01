·
14
67
clics
67
clics
Arresto de un ciudadano en Chicago por grabar un vehículo del ICE [ENG]
Un ciudadano ha sido arrestado en Chicago y su bicicleta destrozada por grabar un vehículo del ICE
|
etiquetas
:
chicago
,
ice
,
arresto
11
3
1
K
35
CamisaParda
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Spirito
Chiquilladas para lo que ya hay en ese país tercermundista que es EEUU.
0
K
9
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
