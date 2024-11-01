Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola

La Policía Nacional investiga a un menor de edad -17 años- procedente del norte de Europa como sospechoso de haber participado en un crimen por encargo cometido el año pasado en la Costa del Sol. Es el primer caso consumado de estas características que trasciende en todo el territorio nacional. La investigación, iniciada por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga, y en concreto por la Udyco-Costa del Sol, en colaboración con las autoridades holandesas, se inició a finales de 2024 a raíz de un asesinato en Fuengirola.