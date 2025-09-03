Arranca la producción de las baterías con electrolito sólido de Eve Energy con 400 Wh/kg

El fabricante chino Eve Energy ha dado un paso clave en la carrera de las baterías con electrolito sólido. La compañía ha inaugurado una planta de producción en la localidad de Chengdu, donde ya ha salido de la línea la primera celda denominada Longquan II, un acumulador de 10 Ah con una densidad energética de hasta 300 Wh/kg o volumétrica de 700 Wh/L. La instalación tendrá una capacidad de producción anual cercana a las 500.000 celdas una vez esté plenamente operativa. La primera fase finalizará en diciembre de 2025 con la fabricación de...