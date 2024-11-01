edición general
Arranca la gran destrucción: la IA empieza a sustituir humanos y provoca ya despidos masivos en EEUU  

Arranca la gran destrucción: la IA empieza a sustituir humanos y provoca ya despidos masivos en EEUU La inteligencia artificial ya empieza a reemplazar trabajo humano en Estados Unidos, y no de manera gradual, sino inmediata. En octubre de 2025 se registran más de 150.000 despidos, el peor octubre en más de 20 años, principalmente por la adopción acelerada de IA y automatización por parte de las empresas.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Lo envío de negocios TV, que es relevante que los medios económicos digan que la economía se va a la mierda porque el capital está sustituyendo a los humanos por IA

Que no es un zurdo islamista woke comunista stalin maduro
Blackat #2 Blackat
Lo de los aranceles, el ICE y toda la mierda depresiva que provoca la politica de mierda , no tiene nada que ver....por favor , preparaos para trabajar esclavizados por un cuenco de arroz por que viene la IA.


pero que mierda de noticias
ACEC #3 ACEC
#2 Calla, calla... es la malvada IA, nada que ver, circulen, circulen...
