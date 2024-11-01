Arranca la gran destrucción: la IA empieza a sustituir humanos y provoca ya despidos masivos en EEUU La inteligencia artificial ya empieza a reemplazar trabajo humano en Estados Unidos, y no de manera gradual, sino inmediata. En octubre de 2025 se registran más de 150.000 despidos, el peor octubre en más de 20 años, principalmente por la adopción acelerada de IA y automatización por parte de las empresas.