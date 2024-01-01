edición general
2 meneos
11 clics
Arqueólogos reabren la cueva de Trou Al’Wesse en busca de nuevos secretos de los primeros europeos modernos

Arqueólogos reabren la cueva de Trou Al’Wesse en busca de nuevos secretos de los primeros europeos modernos

En la orilla derecha del río Hoyoux, en la comuna de Modave (provincia de Lieja, Bélgica), se encuentra uno de los yacimientos paleolíticos más valiosos de la región: la cueva de Trou Al’Wesse. Bajo un espolón de roca caliza, este enclave ha proporcionado durante décadas pistas clave sobre la instalación de las primeras poblaciones de Homo sapiens en el noroeste de Europa, hace unos 40.000 años. Este verano, el Servicio de Prehistoria de la Universidad de Lieja, en colaboración con varias instituciones, entre ellas la Universidad de Burdeos, de

| etiquetas: reabren , cueva , trou alwesse , primeros , europeos , modernos
2 0 0 K 20 mnm
sin comentarios
2 0 0 K 20 mnm

menéame