Arqueólogos descubren un palacio lidio de 2800 años en el oeste de Turquía [ENG]

Las ruinas del palacio han sido descubiertas a 8 metros de profundidad, por debajo de estratos bizantinos, romanos, helenísticos, y persas. El profesor Nicholas Cahill, de la Universidad de Wisconsin, ha explicado que durante mucho tiempo se ha creído que los lidios no empezaron a asentarse en núcleos urbanos hasta el siglo VII a.C, pero que el hallazgo obliga a replantearse la cronología del pueblo lidio. Entre los restos se han hallado 30 puntas de flecha de bronce, huesos humanos, y nueve monedas de plata del siglo VI a.C