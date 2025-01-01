edición general
2 meneos
22 clics
‘El aroma del tiempo’, por Byung-Chul Han

‘El aroma del tiempo’, por Byung-Chul Han

Byung-Chul Han reflexiona sobre la crisis temporal contemporánea, en diálogo con Nietzsche y Heidegger, en el ensayo ‘El aroma del tiempo’.

| etiquetas: literatura , filosofía , pensamiento , reflexión
2 0 0 K 28 cultura
sin comentarios
2 0 0 K 28 cultura

menéame