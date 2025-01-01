·
22
meneos
225
clics
Aroca deja en ridículo a Feijóo en ‘Malas Lenguas’ con lo que le dice un alto oficial del Ejército sobre el 'popular'
El colaborador desmontó la insistencia de Feijóo en que el Gobierno "despliegue el Ejército" con un mensaje
etiquetas
javier aroca
feijóo
malas lenguas
ejército
18
4
2
K
221
actualidad
8 comentarios
18
4
2
K
221
actualidad
#7
Leon_Bocanegra
#5
pues agarrate fuerte al sillón , que "el que puede hacer, está haciendo" para que esta gentuza nos
robe y nos deje morir
gobierne
1
K
23
#8
mariKarmo
#7
"el que pueda hacer, que haga" creo que les comienza a estallar en la cara y la gente comienza a hartarse de sus prácticas mafiosas. Está costando vidas.
0
K
11
#1
laruladelnorte
el tertuliano compartía un mensaje que le había enviando un "amigo oficial de alta graduación del Ejército": "¿Cómo quiere el señor Feijóo que intervengamos? ¿Con cañones? ¿Con tanques? ¿Con barcos? ¿Con casas? Los soldados o marinos no estamos formados ni preparados para apagar fuegos, somos militares", leía Aroca.
El colaborador criticaba entonces la narrativa de Feijóo, que ha empleado distintos argumentos como el del Ejército para señalar al Gobierno: "Lo dice
…
» ver todo el comentario
1
K
21
#2
mariKarmo
Feijóo no es un buen político. Simplemente. Ya esta.
1
K
14
#3
Leon_Bocanegra
#2
Ni siquiera es buena persona.
3
K
37
#5
mariKarmo
#3
no sé cómo la gente puede pretender que este incapaz gobierne España.
Es absurdo y ridículo.
0
K
11
#4
chocoleches
A ver, que no deja de ser un tertuliano "cuñao", y mira que esto no es para defender a Feijoo... en el supuesto de movilizar al ejército no lo vas a poner a apagar incendios, pero sí pueden evacuar afectados, dar apoyo logístico, hacer cortafuegos y cualquier cosa en que puedan echar una mano.
De hecho es algo habitual en todo el mundo, en los últimos incendios de California se desplegaron varias unidades.
www.defense.gov/News/News-Stories/Article/article/4026609/us-military-
0
K
12
#6
mund4y4
#4
Pues eso mismo le dijo Margarita Robles y él erre que erre.
0
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
