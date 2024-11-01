Armas rotas en una tumba china revelan una filosofía de paz perdurable (ENG)

Los daños, en un principio, probablemente habrían sugerido un conflicto o un saqueo. Sin embargo, los investigadores creen que ocurre lo contrario. Al parecer, las armas fueron dobladas o rotas intencionadamente durante el entierro como parte de un rito funerario. En lugar de equipar a los difuntos para la batalla en el más allá, quienes organizaron el entierro podrían haber estado expresando un deseo de descanso, o incluso de liberación total de la violencia.