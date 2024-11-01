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Armas rotas en una tumba china revelan una filosofía de paz perdurable (ENG)

Armas rotas en una tumba china revelan una filosofía de paz perdurable (ENG)

Los daños, en un principio, probablemente habrían sugerido un conflicto o un saqueo. Sin embargo, los investigadores creen que ocurre lo contrario. Al parecer, las armas fueron dobladas o rotas intencionadamente durante el entierro como parte de un rito funerario. En lugar de equipar a los difuntos para la batalla en el más allá, quienes organizaron el entierro podrían haber estado expresando un deseo de descanso, o incluso de liberación total de la violencia.

| etiquetas: antropología , tumba , china , paz
5 2 0 K 107 Arqueología
2 comentarios
5 2 0 K 107 Arqueología
Gry #1 Gry *
Cuando muera aplastad con un martillo los discos duros de mi ordenador y tiradlos a la fosa.

Es como símbolo de descanso y liberación, no para que nadie los use tras mi muerte. :roll:
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Ripio #2 Ripio
#1 Oye....tú no serás del PP ¿no?

:troll:
1 K 38

menéame